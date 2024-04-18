''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilecek''

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyona gidileceğini öne sürdü.

31 Mart yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 37.77 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 35.49 ile kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimde ikinci sıraya geriledi. Seçimin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'değişim' sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı, dün gerçekleştirilen grup toplantısında, "Gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 'değişim' vurgusu tartışılırken AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan, Şamil Tayyar, seçim gününü AK Parti açısından zor geçtiğini belirterek, seçmenin partisine net bir mesaj verdiğini ifade etti.

Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası balkon konuşmasının ve ardından verdiği güçlü mesajların, liderlik örneği olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın, değişim sinyalleri verdiğini belirten Tayyar, bu değişimin sadece genel merkez kadrolarında değil, teşkilatlarda ve Bakanlar Kurulu'nda da yaşanacağını öngördü. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılabilecek revizyonlara da değinen Tayyar, şunları söyledi:

"Toplum da bir beklenti içinde ve ben de bir değişimin içinde olunacağı kanaatindeyim. Bu değişimin sadece genel merkez içindeki kadrolarda olmayacağını, teşkilatların tazeleneceği, bakanlar kurulunda değişimin olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanı, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi ama mevcut sistemde aksama varsa revize edileceğini belirtti. Kongreyi bekler mi yoksa hemen mi olur onu henüz bilemiyoruz. Belki zamana yayıp yeni MKYK'nın oluşacağı kongreyi bekleyebilir."