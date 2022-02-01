Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki görüşmede Ukrayna, Ermenistan'la normalleşme süreci ve bölgesel konular değerlendirildi. Öte yandan görüşmede Ukrayna krizinin diyalog ve iş birliği yoluyla çözümüne yönelik çabalar ele alındı. Diğer yandan Türkiye ve ABD ortak stratejik mekanizmanın detayları da konuşuldu.