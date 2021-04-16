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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''İsrail’in mübarek Ramazan ayında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler ibrahim kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü israil ramazan gazze
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