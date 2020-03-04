Cumhurbaşkanlığı'ndan Meclis'teki kavga için ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu. Kalın, "İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekli." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekli.

(Erdoğan-Putin görüşmesi) Buraya giderken Türkiye'nin pozisyonun açık ve net olduğunu ifade etmek istiyorum. Esed yönetiminin açıkladığı Nisan ayında yapılacak seçimin bir anlamının olmadığını ifade etmek istiyorum.

(Göçmenler) İdlib'de bir mülteci krizi ile karşı karşıyayız. Külfet paylaşımı olmazsa herkesin yükü artar. Mülteci anlaşmasının temel hükümleri uygulanmalıdır.

Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmedi.Önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek. Artık Türkiye'nin de kapasitesinin bir sınırı vardır. Burada hem İdlib ve Suriye meselesine çözüm ararken aynı zamanda Türkiye'ye verilen sözlerin yeri getirilmesi de gerekiyor.

(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin doğusunda terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Gündemin sıcaklığı içerisinde biz İdlib'e yoğunlaşırken Suriye'nin doğusundaki bölgelerde bir istikrar ve sükunetin olduğunu gözardı etmememiz lazım. Suriyeliler Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde olmak istiyorlar.

(Libya'daki gelişmeler) Süreci çok açık ve net görüyoruz. Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin sivilleri nasıl hedef aldığını görüyoruz. Hafter'e karşı uluslarası toplum ortak bir tavır sergilemezse bu ihlallerin devam edeceği açıktır. Biz oraya askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Libya'daki sürece ve çatışmaya bir denge gelmiştir. Biz Libya hükümetinin ve vatandaşının yanında olmaya devam edeceğiz.

(Koronavirüs) Giderek yayılan bu virüsle ilgili çok ciddi tedbirler alındı. Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yapıldı. Burada şuana kadar alınan tedbirler gözden geçirildi. Türkiye'de şu ana kadar bir vaka görülmedi. Vatandaşlarımızın özellikle Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat etmesi ve uyması gerekiyor.

(TBMM'deki kavga) Söz insana mahsus bir haslettir. Bugün edilen sözler bir insana ait sözler değildir. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile ne zaman bir mücadeleye başlasa CHP zihniyetinin bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanlarla aynı safta yer aldığını görüyoruz.

(Erdoğan-Trump görüşmesi ve patriotlar) Bir takım mesajlar geliyor. Olumlu bir takım gelişmelerin olduğuna dair haberler alıyoruz. Türkiye'nin NATO çerçevesinde gündeme getirdiği bir dizi tedbir var. Türkiye olarak biz NATO'dan beklentilerimizi açık şekilde ortaya koyduk. Bu Türkiye'nin hava savunma sisteminin kuvvetlendirilmesi olabilir. Bununla ilgili olumlu gelişmelerin olduğu haberini alıyoruz.

(Mülteciler) Kapıların açılması meselesi yaşadığımız sürecin bir mihengi noktasıdır. Cumhurbaşkanımız bu konuyu birkaç yıldır dile getirmektedir. Karşı tarafın da bu insanları alma mecburiyeti vardır. Şimdi uygulamaları görüyoruz. Sınırda, aradaki bölgedeki mültecilere yapılan muameleleri görüyoruz. Avrupalıların bu yaşananlar karşısında nasıl tavır alacağı büyük önem taşıyor. Bugüne kadar 100 bin civarında mülteci almış olan Yunanistan'a yüz milyarca euro veren AB'nin 4 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye bürokrasiden bahsetmesi çifte standarttır. Biz mültecileri hiçbir zaman siyasi şantaj konusu olarak görmedik. Biz yüz binlerce insana kapılarımızı gönüllerimizi açtık. Ama külfet paylaşımında adımlar adılmadığı müddetçe bizim bu yükü taşıma gücümüz kalmamıştır.