Datca’da Mesut Yar’ın birlik çağrısı ses getiriyor

Ege’nin önemli tatil beldelerinden Datça’da seçim enerjisi ve heyecanı giderek yükseliyor. Aday adayı sayısının dikkat çektiği Datça’da yönetime talip olanların vaatlerini peş peşe sıralamasıyla alanlar da renklendi…

Gazeteci Arkeolog Mesut Yar’ın da adaylığını koyduğu ilçede farklı ve renkli görüşlerin gündeme gelmesi dikkat çekiyor…

Ekibiyle sahaya çıkan Mesut Yar’ın detaylı ‘Vizyon Belgesiyle’ buluşturduğu Datçalılar, temel sorunlarına getirilecek çözümlerin yanı sıra yakın gelecekte ilçenin global bir ilgi odağı olması projeksiyonundaki yaklaşımlara da sıcak bakıyor…

Halen CHP’den 11 Aday Adayının yarışta olduğu ilçenin AK Parti ve MHP kanadında da ortak adayla seçime girmesi beklenirken, bazı adaylar farklı fikir gruplarının görüşlerini not etmek için çeşitli toplantılar düzenliyor.

Datça’nın modern vizyonunun derhal gündeme getirilmesi çalışmalarında seçmenlerin fikrini de toplayan adaylar arasında yıkıcı değil tatlı bir rekabete odaklanılması dikkat çekerken, Mesut Yar’ın yaptığı “gelin hep birlikte Datça’nın geleceğine imza atalım” çağrısı seçmende karşılığını buldu…

Yar’ın yarışa katılmasıyla renklenen rekabette ortak bir lisan oluşturma çalışmaları gerçekleşebilecek mi; bunu giderek kısıtlı hale gelen zaman gösterecek…