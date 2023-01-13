Davutoğlu Kürtçe eğitim sorusuna böyle cevap verdi

Ahmet Davutoğlu "Anadilde eğitim hakkını parti programına yazan ilk parti biziz. Türkler de Kürtçe öğrenmeli. AK Parti şimdi bu reformları şeklen devam ettiriyor. Geldiğimizde Kürtçeye gereken hürmet verilecektir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Ankara’da düzenlediği “2021 Türkiyesi ve 2022’den Beklentiler” adlı toplantıda Kürtçe seçmeli dersler konusundaki soruyu yanıtladı.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de birçok alanda ciddi demokratikleşme sorunları var. Daha önce önemli adımlar atılmış konularda da Sayın Erdoğan kendisinin başlattığı süreçlerle ilgili olarak geriye gidici kısıtlayıcı politikalar uyguladı. Hemen hemen her alanda. Basın özgürlüğünden, kültürel haklardan siyasi örgütlenmeye kadar birçok alanda.

Seçmeli dersler konusunda Türkiye önemli bir mesafe almıştı. Bütün diller bu toprakların has dilidir. Türkçemiz ne kadar mukaddesse Kürtçe, Zazaca, Gürcüce, Çerkezce de hem mukaddes hem de saygındır. Hem öğretilmesi hem de sosyal alanda kullanılması bir insan hakkıdır. Biz bunu açık şekilde ifade eden ilk partiyiz. Bu konuda tutumumuz açık.

Geçmişte Artuklu Üniversitesi’nde Kürtçe öğretmenler için özel bir ders açıldı. Kürtçenin öğretilmesinde öğretmen eksikliklerinin giderilmesi lazım, bunun için kadro açılması lazım. Herhangi bir lisede bunların öğretilmesi için öğretmen kadrosu yoksa merkezden ne karar alırsanız alın, seçmeli ders uygulamasına geçemezsiniz.

Ayrıca seçmeli ders bloklarının birbirleriyle çelişkili olmaması lazım. Siyer dersi ile Kürtçe dersini aynı kategoriye koyduğunuzda çelişkilerle karşı karşıya kalırsınız. Daha esnek bir yaklaşımın benimsenmesi lazım. Bunun için kurumsal eksiklerin giderilmesi lazım. Kimsenin bu dillere önyargıyla bakmadığı ve kurumsal olarak da bu dillerin bu ülkenin zenginliği olduğunu benimsemesi lazım. Bütün bunlarda bir eksiklik olduğunu görüyorum.

Gelecek Partisi iktidarında Türkiye’nin tüm etnik greupların hak ve özgürlüklerini saygı gösterildiği, bu anlamda da Türkiye’nin has dillerini isteyen herkese öğretebildiği bir sistemin altyapısını temin edeceğiz.”