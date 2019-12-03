Davutoğlu ve Babacan'ın partisindeki isimler açıklandı

Barış Yarkadaş ve Eren Erdem Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset'e katılan gazeteci İsmail Saymaz, Ali Babacan'ın partisinde hangi isimlerin olduğunu ve Ahmet Davutoğlu'nun da yeni parti kurma aşamasını anlattı.

Saymaz, "Ben bugün iki çevreyle de görüştüm. Davutoğlu cephesinde 125 kişilik bir kurucular kurulu geliyor. Kamuoyunun duyduğu bazı isimler var örneğin Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ufuk Karcı.

Asıl iki isim var Davutoğlu cephesi ile birlikte hareket etmesi beklenen. Biri eski HDP milletvekili Müslüm Doğan. Doğan'ı aradım, dedi ki "Şu an için görüşüm netleşmedi. Parti programına çeşitli katkılar koydum. Kararım yok ama görüşüyorum" dedi bana. Diğeri ise Mehmet Ali Arslan. Bir de bazı CHP'liler de yer alacak iddiası var. Ama henüz isimlerini doğrulatamadım. " dedi.

"Ali Babacan partisinde ise farklı bir yol izliyor" diyen Saymaz, "Babacan'ın partisinin de Aralık içinde kurulmasın bekleniyor. Eski HDP'li vekillerden Altan Tan gibi isimler partiye yakın" ifadelerini kullandı.