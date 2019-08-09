Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ''bedel öderler'' yanıtı !

AK Partili eski Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaparak yanıt verdi.

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan AK Partili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün memleketi Konya Taşkent’te konuştu. Davutoğlu taraftarlarının iddiasına göre; AK Parti Konya ilk teşkilatı bu toplantının engellenmesi için çaba saretti ancak başarılı olamadı.

Konya Taşkent’te konuşan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay AK Parti İl teşkilatında yaptığı konuşmada, yeni parti hazırlıkları yapan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na sert sözlerle yüklenerek, “Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder” demişti.

Davutoğlu da konuşmasında Erdoğan’ın bu sözlerine atıf yaparak yanıt verdi ve şöyle dedi:

“Allahım bu boynu eğdirme. Hep dua ederim. Allah bundan sonra da eğdirmesin. Kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların, tehdit edenlerin, bize ‘bedel ödeyecekler’ diyenlerin önünde de eğdirmesin. Biz bedelleri, dedelerimizin seferberliklerinden ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz.”