Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne çıkışına destek veren bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, ''Başörtüsü konusunda bizim de yanlışlarımız oldu. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Yarın grup toplantısının ardından teklifimizi Meclis'e vereceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU'NDAN DESTEK

Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, ''Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum'' ifadelerini kullandı.