Davutoğlu'nun ekibinden AK Parti'ye Osman Öcalan yanıtı

HDP'li üç büyükşehir belediyeye kayyım atanmasını yaptıkları açıklamalarla eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tepki göstermişti.

HDP'li üç büyükşehir belediyeye kayyım atanmasını yaptıkları açıklamalarla eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tepki göstermişti.

Ünal yaptığı açıklamada "Mücadelenin sembolü haline gelen ülke liderimiz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta, maalesef uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı" demişti.

“SİZ SİZ OLUN, PKK’NIN DEĞİL, HALKIMIZIN DESTEĞİNE TALİP OLUN”

Ünal şunları kaydetmişti:

"Meselenin üç belediye başkanını görevden almak ve demokrasi duyarlılığı olmadığını biliyoruz. Kayyım atanmasının hukuki ve demokratik altyapısı bellidir. Gezi olayları esnasında ‘demokrasi sandıktan ibaret değildir’ diyen Sn. Gül şimdi ‘seçimle gelen seçimle gider’ demekte. Bu nasıl bir tenakuzdur! Demokrasinin ilkeleri duruma ve kişilere göre mi belirlenmektedir?

Evet, seçilmiş olmak hukuku ve demokrasiyi yok etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak hakkı vermez kimseye. İşte bu evrensel bir demokrasi ilkesidir. Demokrasi, ait olduğu ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı aleyhine kullanılmaya başlanırsa artık o ülkeye ait bir değer ve gerçek anlamıyla demokrasi olmaz. Hukuk ise araçsallaşarak ait olduğu ülkeyi zaafa düşürmenin bir silahına dönüşürse o ülkenin hukuku olmaktan çıkar.

Partiler ve siyasiler tabii ki belirli kesimleri kazanmaya dönük pozisyonlar alabilir. Ancak bu ülkede PKK ve onun güdümündeki yapıların gerçek yüzünü en iyi Kürt vatandaşlarımız bilir. Teröre destek çıkarak milletimizin gönlü kazanılmaz. Siz siz olun, PKK’nın değil, halkımızın desteğine talip olun."

AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ise Davutoğlu ve Gül'ün çıkışını “’Duruş’ mu dediniz? Güldürmeyin Allah aşkına..."diye eleştirdi.

DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN KARŞI ÇIKIŞ: TERÖRİST BAŞININ MEKTUBU OKUNURKEN...

Davutoğlu'na yakınlığıyla Feramüz Üstün ise Akış'a şöyle yanıt verdi:

"Duruş, hoşuna gitmese de doğru olduğuna inandığın karşısında aldığın tavırdır. Mesela Yönetim Kurulu üyesi olduğun TRT’de Terörist başının mektubu okunurken ve başka bir terörist Osman Öcalan’ın röportajı karşındaki tavrındır sana ait DURUŞ."

“KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN OSMAN ÖCALAN’IN MÜLAKATI YAYINLANIRKEN SESSİZDİNİZ”

Davutoğlu'na yakın bir başka isim Ayhan Sefer Üstün de Mahir Ünal'a yanıt verdi. Üstün şunları kaydetti:

"Sayın Mahir Ünal Tanıtım ve Medya Başkanı olarak, İstanbul seçimleri öncesi TRT’de ‘terörist başı’nın mektubu okunurken, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın mülakatı yayınlanırken sessizdiniz...

Sn. Ahmet Davutoğlu çukur operasyonlarını başlatan, Doğu ve G.doğu’daki Şehirlerimizi PKK’lı teröristlerden temizleyen Başbakandır.Terörle mücadelede hukuk içerisinde kalarak, her zaman Özgürlük-Güvenlik dengesini gözetmiştir.

Terörle mücadele, hukuk çerçevesinde yapılırsa sonuç verir. Aksi takdirde farklı hedefler için yapılan keyfi uygulamalar toplumu böler ve terörizmin amacına hizmet eder."