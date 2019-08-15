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  4. 15 Ağustos 2019 22:16

Davutoğlu'nun parti binası görüntülendi !

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı hedeflediği partisinin binası görüntülendi. Görüntülerde binanın her tarafının güvenlik kameralarıyla izlendiği görülüyor.

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Yeni parti kuracağı iddia edilen isimlerden biri olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan kulisler ve spekülasyonlar haricinde ilk net bilgi geldi.

Fox TV, Davutoğlu'nun partisinin müstakbel genel merkezini görüntüledi.

Davutoğlu'nun Ankara'da tuttuğu üç katlı binaya davet edilen Fox TV Ana Haber ekibi, mekanı görüntüledi, burada Davutoğlu'nun toplantılarını gerçekleştirdiğini kaydetti. 

Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği dikkat çekerken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de seçiliyor.

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