DEM Parti İmralı heyetinin görüşe takvimi belli oldu

İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, yeni haftada Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi ile görüşecek.

DEM Parti’nin İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşme siyasetin bir numaralı gündem maddesi.

DEM Parti heyeti, Öcalan’la görüşmenin ardından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Heyetin temasları yeni haftada da sürecek.

DEM Parti heyeti 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de Gelecek Partisi ile görüşecek.

Saat 13.00’te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak.

Bu görüşmenin ardından saat 15.30’da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme yapılacak.

Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek.

Salı günü saat 13.00’te ilk görüşme DEVA Partisi ile yapılacak.

15.30’da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelinecek.