DEM Parti'den erken seçim çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki kayyım ataması kararına karşı, "Gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir, istifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir" dedi.

DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkındaki bir soruşturma sebebiyle gözaltına alınmış ve 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerine ise Hakkari Valisi 'kayyım' olarak atanmıştı.

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de STK temsilcileriyle bir araya gelerek, bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hatimoğulları şunları söyledi:

"Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. Ve zaten güç kaybetmişlerdir tarihin çöp sepetine geleceklerdir, en son seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir.

'Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını buradan Hakkari’den kayyım atadıkları kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları odak olarak seçtikleri Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. ben burada hepinizi saygıyla sevgiyle selamlarken destek sunan bütün kurumlara Türkiye’den buraya gelen desteğini bizimle paylaşan bütün kurumlarımıza bütün demokrasi güçlerimize devrimci güçlere sosyalistlere partimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."