DEM Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Adaylar belli oldu!

Gazeteci İsmail Saymaz, DEM Parti'nin İstanbul'da Başak Demirtaş'ı, Ankara'da ise Meral Danış Beştaş'ı aday göstereceğini yazdı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını duyurmaya devam ederken, DEM Parti'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın kulislerden edindiği bilgiye göre, DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı, Ankara'da ise Meral Danış Beştaş'ı aday gösterecek.

BAŞAK DEMİRTAŞ İSTANBUL ADAYI

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında "Demirtaş, resmi başvuru yapmadı. Ancak DEM Parti kurulları cezaevi önünde yaptığı açıklamayı başvuru kabul ediyor. Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu eşbaşkan adayı olarak İstanbul'a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP'lileri hedefliyorlar" ifadelerine yer verdi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ ANKARA'DAN ADAY

DEM Parti'nin Ankara'da da seçime kendi adayı ile gireceğini belirten Saymaz, "Ankara'da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya'da Kemal Bülbül ve Bolu'da Veli Saçılık isimleri netleşti. Bülbül, Pir Sultan Abdal Derneği'nin eski başkanıydı. Saçılık ise sosyalist kimliğiyle biliniyor" dedi.

DEM PARTİ DEMİRTAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, dün Mecliste bir basın toplantısı düzenledi. İBB adaylığı için en güçlü isimlerden birinin Başak Demirtaş olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Mayıs kampanyasını birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. Adaylığı önünde hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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