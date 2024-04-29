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Demokrat Parti'de üst düzey istifa

Demokrat Parti'de üst düzey istifa
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp görevlerinden istifa etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp,  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ekonomik İşler Başkanı görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Şahinalp paylaşımına şu notu düştü: 

"Milletimizin beklediği değişimi merkez siyasetin temsilcisi ve makulün adresi @_DemokratParti
kadrolarından başlamasını zorunlu gördüğümden, 27.10.2018 tarihinden bu yana sürdürmekte olduğum Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ekonomik İşler Başkanı görevinden istifa ettim." 

Şahinalp, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem‘ metninin hazırlık çalışmalarında da yer almıştı. 

Etiketler Demokrat Parti bülent şahinalp istifa
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