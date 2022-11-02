  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Deniz Baykal istifa mı edecek? Kulisleri sallayan iddiaya oğlu yanıt verdi

Deniz Baykal istifa mı edecek? Kulisleri sallayan iddiaya oğlu yanıt verdi

Deniz Baykal istifa mı edecek? Kulisleri sallayan iddiaya oğlu yanıt verdi
Güncelleme:

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın partisinden istifa edeceği iddialarına oğlu Ataç Baykal'dan yanıt geldi.

Deniz Baykal'ın CHP'den istifa edeceği iddiası kulislere bomba gibi düştü. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasının ardından ortaya atılan iddiaya oğlu Ataç Baykal'dan yanıt geldi.

"ASLI İSTİFASINI BABAMLA HİÇ KONUŞMAMIŞ"
Ataç Baykal katıldığı bir yayında şunları söyledi; "Babam ile konuştum. Aslı'nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı'nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir.

"HERKESE SAKIN İSTİFA ETMEYİN DİYE TELKİNDE BULUNUYOR"
Babam, kendisi CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı'nın istifası için babam, 'Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı' dedi."

"DEVLET MEMURU OLMASAYDIM BEN BUGÜN CHP'YE ÜYE OLURDUM"
Ataç Baykal, "Ben Aslı'nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP'ye üye olurdum" dedi.

Etiketler deniz baykal aslı baykal istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eğitimciler iş bırakıyor: ''İktidara ders vereceğiz''
Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı
Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozlarıyla olay yarattı!
Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu: ''En üzüldüğüm şey...''
İki ilde gıda zehirlenmesi: 126 öğrenci hastanelik oldu
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
İşte 10 soruda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi
TOGG için zorlu süreç başlıyor! 92 farklı testten geçecek
Enflasyona göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş tablosu
HDP Eş Genel Başkanı Buldan Cumhuriyet'e nefret kustu