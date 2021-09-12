''Deniz Baykal öldü'' iddialarını Deniz Baykal yalanladı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada, 83 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanı Deniz Baykal'ın durumunun kötüleştiği ve hayatını kaybettiğine yönelik iddialar en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Baykal, sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada hakkında dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"GAYET İYİYİM"

Gerçek Gündem'e konuşan Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal ile birlikte Ankara'daki evlerinde olduğunu belirterek sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş de konuya ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyet'e konuşan Ateş, “Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil” ifadelerini kullandı.