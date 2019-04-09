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  4. 09 Nisan 2019 13:21

Deniz Baykal'dan yerel seçim çağrısı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal "Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir" dedi.

Deniz Baykal'dan yerel seçim çağrısı
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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal yaptığı açıklamada "Gözden kaçırılmaması gereken şudur" diyerek, "Bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası, inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır" diyen Baykal, "Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum" dedi

Baykal, açıklamasının devamında şu şekilde devam etti:

Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye'de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir.

 

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