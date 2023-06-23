DEVA, Gelecek ve Saadet partileri uzlaşamadı

CHP listelerinden seçilen ve Meclis'te grup kurmak için harekete geçen DEVA, Gelecek ve Saadet partileri anlaşamadı.

Görüşmelerde sona gelinmiş, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi'nin Meclis'te 21 kişilik yeni bir grup oluşturulması fikri olgunlaşmıştı. Meclis Başkanlığına başvuru yapılması beklenirken, DEVA Partisi'nden geri adım geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, grup kurma fikrinden neden vazgeçildiğini katıldığı bir programda açıkladı. "Üç parti de değerlendirmeler yaptı.

Genel merkez yönetim kurulu ile yaptığımız toplantılar neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük ekseriyette uygun olmadığını, bu modelin sorun olacağını düşündü. DEVA Partisi'nde de ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve tüm üç partinin de kendi politikaları kimliğini yıpratacağını, bu sebepten modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O nedenle 'Hayır' dedi arkadaşlar" diye konuştu.

3 partili grup ikiye mi dönecek?

Yeneroğlu açıklamasında, Saadet Partisi'nde de aynı görüşün ortaya çıktığını iddia etti. Gelecek Partisi yetkilileri, grup kurma noktasında artık DEVA ile bir ihtimalin kalmadığını ancak Saadet Partisi ile görüşmelerin devam edebilceği yönünde konuştu.

Mevcut şartlarda Meclis'te grup kurmak için 20 milletvekiline ihtiyaç var. Saadet, Gelecek ve DEVA partileri, 7'şer kişilik grup kuracaktı. Ve hatta grup kurmak için "çatı parti" oluşturulup Meclis'te bu parti adı altında faliyet gösterecek, kendi partileri ve genel başkanları mevcut durumunu koruyacaktı.

Meclis'te grubu olan siyasi partiler başkanlık divanına üye verebiliyor. Aynı zamanda genel kurulda grup adına söz alabiliyor ve komisyonlara da aday verebiliyor.