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DEVA Partisi'nde istifa

DEVA Partisi'nde istifa

DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, “DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.”

Etiketler Yasemin Bilgel deva deva partisi istifa ali babacan
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