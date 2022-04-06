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DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e ziyaret

DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e ziyaret

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ederek

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. 

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeneroğlu, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim. Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Etiketler deva deva partisi ziyaret
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