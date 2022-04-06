DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e ziyaret
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ederek
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeneroğlu, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim. Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.
11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim.— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) April 6, 2022
Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. pic.twitter.com/Jd0qvGvnN3
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