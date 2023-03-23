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Dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi ertelendi

Dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi ertelendi
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DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi ertelendi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre, muhalefetin itirazı ve muhalefet partilerin grup başkanvekillerinin AK Parti grup başkanvekilleriyle görüşmesi üzerine dosyaların görüşülmesi ertelendi.

 Buna rağmen, AK Parti’nin dokunulmazlıkların görüşülmesinden tamamen vazgeçmediği ve dosyaların gelecek hafta genel kurula gelebileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında birine küfreden Türkkan hakkında ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

Aydeniz hakkındaki gerekçe ise bir polise tokat atması.

Karma komisyondan oy çokluğuyla üç ismin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkmıştı. Dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis onayına ihtiyaç var.

Dokunulmazlık dosyaları normalde bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecekti.

 

BBC Türkçe

Etiketler dokunulmazlık dokunulmazlık dosyaları tbmm meclis görüşme
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