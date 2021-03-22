Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı!

CHP'li Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasının ardından oların yükselmesine tepki gösterirken, Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Türkiye'deki ekonominin sorumlusu benim ben" dediği anların görüntüsünü paylaştı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların rekor seviyeye yükselmesini değerlendirdi. Doların Asya piyasalarında 8.38'e yükselmesin sonrası CHP'li Süleyman Bülbül, Erdoğan'ın "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" ifadelerini kullandığı ifadeleri şu notla paylaştı: "Tek Adamın "Bağımsız" Merkez Bankası Başkanını görevden almasından sonra #dolar bir gecede 7.20'den 8.40'a yükseldi. Sıradaki adımınız ne? Merkez Bankası'nı kapatmak mı? Ekonomik buhranın tek sorumlusu Erdoğan Şahsım Hükümetidir."