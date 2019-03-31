Ekrem İmamoğlu 2. kez konuştu: ''Fark %5,25'dir''

CHP’nin İstanbul seçim koordinasyon merkezinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Saat 20:30'da kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu YSK ve AA'yı manipülasyon yapmakla suçlamıştı. İmamoğlu 21:00'da yeniden kameralar karşısına geçti. CHP adayı, YSK ve AA'nın manipülasyon yaptığını yineledi "Ahlaklı olun. Hak yemem hakkımı da yedirtmem" dedi ve oy oranının aslında 52,42 olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu sandık görevlilerine de "Yerinizi terk etmeyin" uyarısında bulundu. İmamoğlu saatler 22:00'ı gösterdiğinde yeniden kameralar karşısına geçti. İkinci açıklamasını yaptığı 21:00'dan beri bir saattir YSK ve AA'nın veri paylaşımı yapmadığını belirten İmamoglu Şuan da sandıkların yüzde 60'ı açıldı. Binali Yıldırım'la aramızdaki fark yüzde 5,25'dir" dedi.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu “Ne yazık ki daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler yayınlandı. Bu bizi çok üzdü. 1.5 saat sonra da YSK’dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarılar karşılık görmedi. Biz İstanbul’la ilgili saat 22.00’ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin etmiştik. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Kendi sistemizdeki sayı yükseliyor. Saat 20:30 itibariyle, kendi sistemizdeki verilere göre sandıkların 27,6’sı açıldı. Şu anda oyum yüzde 53,2. Rakibiminki de 44,1.” dedi. Anadolu Ajansı verilerini hatırlatan İmamoğlu “YSK’yı, Anadolu Ajansı’nı şeffaf ve hassas olmaya davet ediyorum. Verilerini kontrol etmelerine, toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

SAAT 21:00 OY ORANIM YÜZDE 52,42

İmamoğlu, 20.30’dan yaptığı açıklamanın ardından yarım saat sonra tekrar kameralar karşısına geçerek, “Beni yetiştiren İstatiktik öğretmenlerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum. İyi bir talebe olduğumu olduğumu biliyordum o zamanlar ama şimdi de sıkı bir şekilde arkadaşlarımla çalışıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Az önce verdiğim veri ile kıyasını yapabilirsiniz. Son verimiz yüzde 36 buçuk açılan sandık oranı. Bizim kendi veri tabanımızda. Ve yüzde 52.42 Ekrem İmamoğlu oyu. Yüzde 44. 84'te rakibimizin oyu. Dolayısıyla yüzde 36.5'te gelinen nokta bu. Dediğim gibi dengeli bir şekilde devam ediyor. Şuan saat daha 21.00. Diğer tarafta ise şuan itibariyle fark 2.3'e kadar düşmüş durumda. Bu ise yüzde 84.2'si açılmış . Açıkcası benim açıklamamdan sonra veri hızı biraz yavaşlamış durumda. Ve bu süreci şöyle tanımlayabilirim. 49.91 rakibimizin oyu televizyonlara göre. 47.54'te benim oy oranım gözüküyor. Görünen yüzde 16 civarında açılmamış sandık var. Ama şurada şunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi burada bir ne yazık ki bir manipülasyon süreci söz konusu.” diye konuştu.

YSK VE ANADOLU AJANSI’NI AHLAKLI BİR DURUŞA DAVET EDİYORUM”

Yüzde 16 civarında henüz açılmamış gözüken sandık olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada bir gerçekten bir manipülasyon süreci söz konusu tekrar. YSK’daki yetkilileri göreve çağırıyorum. Süreci denetlesinler. Türkiye’nin çok değerli bir yerel seçimini yerine getiriyoruz. İstanbul verilerini denetlesinler ve yine devletin kurumu Anadolu Ajansı ki veri tabanının AA olduğu söyleniyor. Onları da hassasiyete, göreve ve ahlaklı bir duruşa davet ediyorum. Tekrar söylüyorum, devletin kurumu olan hepimizin cebindeki paralarla vergilerle maaşını alan halkımıza doğru bilgileri aktarma zorunluluğu, mecburiyeti olan Anadolu ajansı’nı da ahlaklı doğru veri vermeye, süreci manipüle etmemeye tekrar tekrar davet ediyorum. Özellikle şunu söyleyeyim. Bu süreçte görev alan arkadaşlarım, sandık görevlileri, hukuk sorumluları, hukukçular ve bilişim sorumluları, ilçe örgütleri yöneticileri, ilçe başkanları, bölge sorumlularu, milletvekilleri lütfen bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Yerini terk eden süreci yanlış değerlendiriyor anlamına gelir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Devletin kurumları, YSK’yı, AA’yı ilgiye, alakaya ve ahlaklı bir süreç yönetimine davet ederken, herkesin gözünün içine baka baka şunu söylüyorum. Hak yemedim, yemem. Ama hakkımı da yedirtmem. Bu kadar net. Ben, bu süreci böyle yönetmeye devam edeceğim. İçeride aldığım verilerde, süreç değişimlerini ve dönüşümlerini siz kıymetli basın mensuplarına en iyi şekilde süreci aktarın diye de size bilgi vermeye devam edeceğim. Umuyorum, beni çeken bunca kameranın bağlı olduğu kurumlar, göstermekten imtina etmezler. O imtina eden kurumları da buradan uyarmak zorundayım.”