Erdoğan açıkladı: Milli Uzay projesi geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Türkiye Uzay Ajansımızca hazırlanan 2021-2030 milli uzay programımızı yakın bir tarihte açıklayacak, bu alandaki hedeflerimizi kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen 'Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu' konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ABD’den uzaya gönderilen 5A uydusunun yolculuğunun başarılı geçmesini ve belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısının 7'ye çıkarıldığı, ekranlarda halen uzayda bulunan uydulardan 3'ünün haberleşme, 3'ünün ise gözlem amaçlı faaliyet gösterdiğini kaydetti. Türksat 5A uydusu kapsamı alanında Avrupa, Ortadoğu, Kuzey, Güney ve Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Geniş biz hizmet alanına sahip bu uydumuzla aynı zamanda mevcut haberleşme alanına sahip uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Bu sabah uzaya fırlatılan uydumuz ile Doğu yörüngemizdeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Türkiye'nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde bu yıl içinde fırlatılacak. Türksat 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planlıyoruz. Amacımız, 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz olan 'İMC' isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. İnsanlığın geleceğinde uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimizin ardından kurduğumuz Türkiye Uzay Ajansımız ülkemizin bu alandaki vizyonunu hayata geçirmede önemli görevler üstlenecektir. Bu ajansımızca hazırlanan 2021-2030 milli uzay programımızı yakın bir tarihte açıklayacak bu alandaki hedeflerimizi kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları insan kaynağımıza ve uzay sanayine yönelik projelerimizi bu programda ortaya koymuş olacağız."



'ÜLKEMİZER MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydu alanında mikro uyduların giderek öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizde hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda hazırlık içindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki heyecanlarını ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyoruz. 2053'te Türkiye uzayda hakim bir güç haline gelecekse bize düşen görev her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da kendi çalışmalarımızı uygun şekilde inşa etmektir. Dünya çevresinde dolaşan uydular işyerinden evimize kadar hayatımızın her alanında bize hizmet ediyor, yön veriyor. Zulmü ve adaletsizliği artıran bir teknoloji ister dünyada ister uzayda olsun insanın düşmanıdır. Teknoloji alanında mücadelemizi mensubu olduğumuz kadim medeniyetin çizdiği sınırlar içinde veriyoruz. Bu ilkeli ve onurlu duruşun bir bedeli varsa onu ödemekten çekinmiyoruz."



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, "31 derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle birlikte, doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtasını da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Televizyon yayıncılığında ilave kapasiteler kazanacağız. Ülkemizin uydu ve uzay çalışmaları bundan böyle de hız kesmeden devam edecek. 5A’nın ardından uzaya göndereceğimiz Türksat 5B uydumuzun da test aşamaları devam etmektedir. Türkiye’mize çok yakında bir başka müjdemiz daha olacaktır. Yerli ve milli uydumuz 6A’nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır. Türksat 6A’nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir" ifadesini kullandı.