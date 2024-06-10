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Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Erdoğan, Aliyev ile görüştü
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Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

 

Erdoğan ve Aliyev görüşmenin ardından birlikte Beştepe'ye geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Ayrıca bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.

İki lider baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Etiketler aliyev Erdoğan görüşme
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