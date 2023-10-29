Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne bu satırları yazdı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Ankara'daki törenlerin ilk adresi yine Anıtkabir olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı satırlar bu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde coşku ve heyecanla özel etkinliklerle kutlanırken, başkent Ankara'daki kutlamaların ilk adresi yine Anıtkabir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanıyla birlikte saat 11.00'de Anıtkabir'e çıktı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu mesajları verdi:

"100. yıla ulaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına yönelik ayrıca bir mesaj paylaştı. O mesajda Erdoğan şunları ifade etti:

“İştirakleriyle bayram sevincimizi bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza, tüm misafirlerimize, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

‘Devlet-i ebed müddet’ inancıyla asırlardır vatanımıza, milletimize ve devletimize hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti’ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsu’ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir.

Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihî reformları hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile Gazi Mustafa Kemal’in ‘Millî Mücadele’nin maksat ve gayesi, milletin tam istiklâlini ve kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir’ diyerek ortaya koyduğu idealini, yaklaşık bir asır sonra da olsa, gerçeğe dönüştürdük.

Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırarak Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştırdık. Vesayet odaklarına karşı yürüttüğümüz ve zaferle sonuçlandırdığımız mücadeleyle Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını sağladık. Şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefiyle Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canla başla çalışıyoruz. Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin her başarısının bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da hayata geçireceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun.”

Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihî günde, İstanbul Boğazı’nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz" diyerek vatandaşları bayraklarıyla saat 16.00'dan itibaren İstanbul Boğazı'na davet etti.