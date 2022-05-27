Erdoğan: Birileri çıkıp aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma, aç kalan falan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunurken kötü giden ekonomi ile ilgili "Birileri çıkıp aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan filan yok yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklama yaptı.

Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 253 lira olan asgari ücreti asgari ücreti geçerek 6 bin 17 TL’ye yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkıp aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan filan yok yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada." diyerek yurttaşların içinde bulunduğu koşulları görmezden geldi.

Konuşmasının devamında ekonomik krizi kabul eden Erdoğan, "Kur ve enflasyon sorunun üstesinden elbette geleceğiz. Hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alarak refah düzeyindeki gerilemeyi süratle düzelteceğiz. İş dünyamızdan destek bekliyoruz. Hiçbir insanımızın çöküşüne izin vermeyeceğiz. Bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne geçerek, bir taraftan gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün derhal önüne geçeceğiz." diyerek iş dünyasından destek istedi.

Erdoğan'ın açıklamarını satır başları şöyle oldu:

Türkiye'nin hedef yükselterek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hazırlığı yaptığı şu dönemde DEİK'e çok önemli görevler düşüyor.DEİK merkez ofisi ile iddialarına uygun bir altyapıya da kavuşmaktadır. Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizleri en iyi bizim anladığımızı herhalde kimse inkar edemez.

Yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi sizlerin azmi, gayretidir, çalışmalarıdır. 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Altyapı eksikliklerimiz, darbenin etkisiyle sürekli tökezleyen yapısıyla geleceği kestiremiyorduk. Önce süratle güven ve istikrar iklimini tesis ettik.

İş dünyası bir anda adeta şaha kalktı. Marmaray'ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değildir. Bütün engellemelere rağmen, bizim için olmaz denilen Marmaray'ı milletimizin hizmetine sunduk.

Birileri çıkıp aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan filan yok yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada.

Buradan 7.5 saatte İzmir'e gidilirken 3.5 saatte İzmir'e nasıl gidilir onu gösterdik. Yıllarca İzmir-Manisa arasında dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli tünelini yaparak o uzun mesafeler kısaldı. Sadece bunlar değil. Kalkıp size Nissibi Köprüsü'nü mü anlatacağım.

Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Neşet babanın dediği gibi aşk ile koşan yorulmaz dedik, aşk ile koştuk ve yorulmadık.

6 bin 100 km'den aldığımız karayollarını 28 bin km'ye çıkardık. Olmasaydı acaba şu anda modernitenin anlamı olacak mıydı? Dedik ki bu işin bir de finali var. final de neydi? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapmak suretiyle dünyaya bir ilki Türkiye olarak imzayı orada da attık.

62 yıl önce 27 mayıs'ta bu CHP ne dediyse bugün de aynı şeyi söylüyor. O zaman da rahmetli Menderes için de uçaklarla dolu altını yurtdışına kaçırdılar dediler. Şimdi de benim için aynı şeyi söylüyor. 2023 geliyor. bu millet sana dersi yine verecek. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Sen ise gece 23.00'te tankların arasında kaçtın. Herkesi meydanlara çağırdığımda, benim sevdalısı olduğum bu millet Atatürk Havalimanı'na yığıldı ve bizi bekledi. Geldik onlarla oradan kucaklaştık ve birlikte yolumuza devam ettik.

Paralardan bahsediyor. Amerika'ya şuraya burada falan. 150 bin lira kazandım. 100 bin lira daha kazandım. O paraları iftira attıkları ENSAR ve TÜRGEV'e ben veriyorum. Bu anlattığı bahsettiği şeyler özellikle Amerika'da yapılan Türk evinin arkasında muhteşem bir yurt.

Kur ve enflasyon sorunun üstesinden elbette geleceğiz. Hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alarak refah düzeyindeki gerilemeyi süratle düzelteceğiz. İş dünyamızdan destek bekliyoruz. Hiçbir insanımızın çöküşüne izin vermeyeceğiz. Bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne geçerek, bir taraftan gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün derhal önüne geçeceğiz.

Unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Şayet Türkiye gemisi su alırsa bunun sonuçlarını hepimiz yaşayacağız. Biz tüm dikkatimizi Türkiye'nin aydınlık geleceğine yöneltmiş durumdayız. Üretim tarafında istihdamda, ihracatta gayet iyi durumdayız. Cari açıktaki dengelerin bozulmasının tek sebebi, tüm dünyada olduğu gibi artan enerji giderleridir.

İstihdamda küçük oynalamara rağmen, sosyal kırılmalara sebep olacak bir riskle karşı karşıya değiliz. Bizim uyguladığımız ekonomi programı gayet tutarlıdır.