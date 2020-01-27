''Erdoğan depremle siyasi şov yapıyor''

CHP Genel Başkan Yırdımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, Elazığ'da meydana gelen depreme değinerek, ısınma ve barınma sıkıntılarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Aziz milletimiz güçlü bir dayanışmayı tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Deprem vergilerini soran yurttaşları bakanların fırçaladığını belirten Öztrak, "Elazığ depreminin ardından millet acıyla "Vergiler ne oldu?" diye sorunca bakanlardan fırçayı yedi. Enerje Bakanı "Her şeyi devletten beklemeyin " dedi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "20 yıldır ne yaptınız deprem için?" diye soran milleti ahlaksızlıkla suçladı. Evet depremleri önleyemeyiz ama önlem alırsak, depremin hasarını en aza indirebiliriz, can kayıplarını önleyebiliriz. Bu da iktidarın önde gelen görevidir. İktidar böyle durumlarda eleştiriye açık olmalıdır" diye konuştu.

Öztrak, 3 ay önce Türkiye'nin depreme hazırlık durumunu ile ilgili Meclis'e sundukları araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, "O kadar acı var, insanlar yaşamını kaybetmiş, Sayın Vali 'algı çok iyi' diyor. Penguen medyası iyi çalışmış. Erdoğan çalışmaların sürdüğü alana gidiyor. Nasılsa Erdoğan tam oradan geçerken de bir depremzede enkazdan çıkarılıyor. Siyasi şov yapılıyor" dedi.

Öztrak, "İktidara açık bir çağrımız var, siz iktidar olarak kendinize çılgın projeler arayıp duruyorsunuz, biz size mantıklı bir proje sunuyoruz, gelecek 5 yılı seferberlik ilan edelim. Projenin adını da "Hayatta kal projesi" yapalım" ifadelerini kullandı.

