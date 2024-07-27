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Erdoğan-Esad görüşmesi için tarih belli oldu

Erdoğan-Esad görüşmesi için tarih belli oldu
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"Beşar Esad ile geçmişteki gibi ailece görüşebiliriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki görüşmenin ağustos olabileceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki hafta yaptığı açıklamada daha önce "katil", "gidecek", "tanımıyoruz" dediği Suriye lideri Beşar Esad için “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, geçmişte Esad ile ailece görüştüklerini anımsatarak “Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed’le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur” şeklinde konuşmuştu.

 AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülke istihbaratlarının son bir aylık dönemde üç kritik görüşme yaptığı belirtiliyor.  Başkent kaynakları, buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirtirken sürecin hızlı ilerlediği ve en geç ağustos ayı içerisinde iki liderin bir araya geleceği iddia ediliyor.

Buluşma yeri ile ilgili Irak seçeneği ilk günlerde gündeme gelirken Ankara’nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Erdoğan, geçen haftalarda Esad'ın Türkiye'de ağırlanabileceğini veya görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılabileceğini söylemişti. Irak da görüşmelerin başkentleri Bağdat'ta yapılmasını tavsiye etmişti.

Ayrıca, bir süredir ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi ve bu paralelde Erdoğan-Esad buluşmasının gerçekleşebileceği belirtiliyor. Rusya lideri Putin’in de bu temasa dâhil olabileceği kaydedildi.

Türkiye Gazetesi

Etiketler recep tayyip erdoğan beşar esad Suriye türkiye görüşme ağustos
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