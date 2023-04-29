Erdoğan hakkında bir suç duyurusu daha

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan hakkında sık sık "suç duyurusu"nda bulunan HKP, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi’nde yaptığı konuşma ile ilgili olarak bir kez daha halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Nisan’da Sultanahmet Camisi’nin restorasyondan sonraki açılış töreninde yaptığı konuşmada “Muhalefet, gelince Diyanet’i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. ‘Yuh’ yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz.14 Mayıs bunların sonu olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Erdoğan’ın bu açıklamalarını yargıya taşıdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan suç duyurusunda bulundu.

HKP'nin dilekçesinde “Halkımızın kutsal din ibadetlerini gerçekleştirmek üzere buluştuğu ve anayasal laiklik ilkesi gereği asla siyasete alet edilmeyecek bir alanda, kamusal göreviyle hiçbir ilgisi olmadığı halde siyasi propaganda yapan şüpheli; çok tehlikeli bir biçimde ve yalan beyanla, diğer muhalefet partilerini hedef alarak inanç temelli bir düşmanlık körüklemeyi planlı bir şekilde gerçekleştirdi” denildi.

“Siyasi mevta” tanımına işaret edilen dilekçede, “Toplu haldeki bir inanç temelli kitleyi, hedef gösterdiği halkın diğer kesimine karşı tehlikeli bir ‘siyasal mevta’ haline getirmeye çağrı yapmak demek, tarihimizde yaşanan çok acı Sivas, Maraş, Çorum katliamlarının benzerlerinin gerçekleşmesine potansiyel olarak tahrik etmek demektir” ifadeleri kullanıldı. Erdoğan’ın bu konuşma nedeniyle cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığından yararlanmaması gerektiği vurgulanan dilekçede, “Şüpheli, cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, AKP Genel Başkanı sıfatıyla, açıkça diğer siyasi partilere yönelecek bir seçim propagandası yapmaktadır” denildi.

Cumhuriyet