Erdoğan ile İmamoğlu arasında güldüren diyalog

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında "israf" diyaloğu yaşandı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre toplantıda İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı. Bunun üzerine Erdoğan, sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dedi.

'İKİNCİSİNDE SAĞLAM OTURURUM'

İmamoğlu ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" yanıtını verdi.

İmamoğlu'nun yanıtı ardından salonda gülüşmeler yaşandı.