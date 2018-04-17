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  4. 17 Nisan 2018 13:12

Erdoğan İnönü'nün adını anmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Malatya'ya yapılacak olan yeni üniversiteyi anlatırken Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün adını anmadı.

Erdoğan İnönü'nün adını anmadı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında Malatya'ya yapmayı planladıkları Turgut Özal Üniversitesi'ni anlatırken Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün adını anmadı.

Erdoğan, konuşmasında Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin öğrenci sayısının fazla olduğunu belirtti. ancak Erdoğan bunu söylerken "Mevcut ismini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin bir defa öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz" dedi.

Erdoğan "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut ismini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin bir defa öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz. Malatya iki üniversiteye sahip olacak. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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