''Erdoğan mı, Yavaş mı?'' anketinde çok konuşulacak sonuç: Aradaki fark 15 puan!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması halinde en güçlü aday olarak öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP erken seçim çağrılarını sürdürürken, araştırma şirketleri de halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. ERDOĞAN MI, YAVAŞ MI? HBS Araştırma, ekim ayında 3 bin 200 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan seçim anketi sonucunda katılımcılara cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yapacakları tercih soruldu. Buna göre, katılımcıların yüzde 42.7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerken, yüzde 57.3 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı tercih etti.