Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı ''diktatör bozuntusu'' davası yargıdan döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e "diktatör bozuntusu" sözleri nedeniyle açtığı 250 bin liralık tazminat davası yargıdan döndü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet için sarf ettiği 'beşinci kol' ifadesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecektir" demişti.

Davanın reddine karar veren Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararda, "Sayın Cumhurbaşkanının kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkisinde olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Özel’e 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın aktardığına göre Erdoğan'ın Özel'e açtığı dava reddedildi.

Pehlivan "Beni asıl heyecanlandıran ise bu karar verilirken yazılan gerekçe" dedi ve kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Somut olayda, davacı Sayın Cumhurbaşkanının toplum tarafından azami seviyede bilinen, tanınan, konuşma ve davranışları tüm toplumca ayrıntılarıyla takip edilen, icraatı herkesi etkileyen veya etkileme potansiyeline sahip bir kimse olması ve en yüksek yürütme ve devlet makamında bulunması itibarıyla, kendisine muhalefet edilmesi ve işbu muhalefetin de kendisini sertçe eleştirmesi gayet tabiidir; bu durumda davacı Sayın Cumhurbaşkanının kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkisinde olduğu değerlendirilmektedir.”

Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...