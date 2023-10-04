Erdoğan rahatsızlandı, tüm programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlandığı ve bu nedenle hem AK Parti Grup Toplantısı'na hem de İspanya ziyaretine gitmeyeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle programları iptal edildi. Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle hem bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na katılmayacak hem de yarın İspanya'ya yapması planlanan görüşmeye gitmeyecek. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti. İspanya ziyaretinin, Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. Erdoğan son olarak dün Ankara'da 'Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'ne katılmıştı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan "Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir. Bu talebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur" ifadelerini kullanmıştı.