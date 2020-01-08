Erdoğan: ''Sende mi bana diktatör, tek adam mı diyorsun ?''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK ve MYK toplantılarında Libya’ya ilk aşamada 35 asker gönderildiğini, bunların koordinasyon görevi yapacağını söyledi. Milletvekillerinin sık sık umreye gitmelerini eleştiren Erdoğan, “Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek yer değil. Orası Antalya değil, turistik yere çevirdiniz” dedi. Yeni atanan il başkanlarıyla ilgili sunumda sürekli “Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atanmıştır” ifadesinin kullanılmasına takılan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu gibi bana diktatör, tek adam mı diyorsun” diye espri yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendiren Erdoğan, İran’ın başvurduğu yöntemlerin Ortadoğu’da barış sürecine katkı sağlamadığı, ABD’nin başvurduğu yöntemlerin de Ortadoğu’daki varlığının da hukuki bir dayanağının olmadığını söyledi. Türkiye’nin meşru zeminde itidal çağrısını sürdüreceğini, arada bir yerde durmak zorunda olduğunu kaydeden Erdoğan, “Gerginliğin tırmanmasını ve bölgede çatışma istemiyoruz” dedi.

"İLK 35 ASKER GİTTİ"

Libya tezkeresi ile Kanal İstanbul projesinin çok iyi anlatılması ve işlenmesini isteyen Erdoğan, “muhalefet partilerinin söylemlerinin doğru olmadığının teşkilata anlatılması” için genel başkan yardımcıları ve kurul üyelerini görevlendirdi. Libya’ya ilk aşamada 35 asker gönderildiğini, peyderpey asker gönderilmesine devam edileceğini anlatan Erdoğan, ilk giden grubun koordinasyon görevini üstleneceğini söyledi.

"TEK ADAM MI DİYORSUN"

Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yeni atanan il başkanlarıyla ilgili sunum yaptı. Ekrana yansıtılarak yapılan sunum sırasında her atama için “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır” ifadesi kullanılması üzerine Erdoğan, “Her şeyi benim üzerime niye atıyorsun? İstişare ederek atama yapıyorum, ben tek başına mı atıyorum? Kılıçdaroğlu gibi bana diktatör, tek adam mı diyorsun” diye espri yaptı. Yeni atanan il başkanlarının çoğunluğunun mühendis olduğunun dikkatinden kaçmadığını da belirten Erdoğan, “Erkan Bey kendiniz gibi mühendisleri atamışsınız” dedi.

"UMRE İÇİN BENDEN İZİN ALIN"

Toplantı sırasında umreden dönen kurul üyesi Mustafa Yel, hurma ve zemzem ikramında bulundu. “Allah kabul etsin” diyen Erdoğan’ın “Benim haberim yok” demesi üzerine Yel, “Gruptan izin almıştım” yanıtını verdi. Erdoğan’ın ise “Kim gidiyorsa artık bana sorsun. Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek bir yer değil. Orası Antalya değil ki, turistik yere çevirdiniz” dediği öğrenildi.

"İNFAZ GELECEK"

Bir kurul üyesinin “Af meselesi ne olacak, çıkacak mı çıkmayacak mı” demesi üzerine Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir çalışma yaptığını ve önümüzdeki günlerde çalışmanın detaylandırılacağını söyledi. Erdoğan, terör, cinsel istismar, uyuşturucu, adam öldürme ve örgüt suçlarıyla ilgili görüşlerini yineledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Erdoğan’ı hazırlanan taslakla ilgili olarak hafta sonuna doğru sunum yapacağı öğrenildi. Toplantıda Meclis gündemiyle ilgili bilgi verilirken, hayvan haklarıyla ilgili yasa teklifinin de gündeme geleceği belirtildi. Teklifin şubat ortasında TBMM’ye sunulması, hayvanların eşya statüsünden çıkarılarak canlı olarak kabul edilmesi, Kabahatler Yasası’ndan çıkarılarak Türk Ceza Yasası kapsamına alınması yönünde düzenleme düşünüldüğü bilgisi verildi.