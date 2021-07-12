Erdoğan-Soylu-Albayrak hakkında suç duyurusu

HKP, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in silah açıklamaları ile ilgili 7 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, geçen günlerde yaptığı paylaşımlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa kalaşnikof silahı, AK Parti Gençlik Kollarına ait bir araçla siviller dağıttığını iddia etmişti.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan, AK Parti Esenyurt Eski Gençlik Kolu Başkanı Abdülsebur Soğanlı, İçişleri Bakanlığı Personeli Ahmet Onay hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları kişilerin, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Zimmet”, “Silahlı Örgüt”, “Silah Sağlama” ve “Suç İçin Anlaşma” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Ülkenin gündemini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in belirlediğine dikkat çekilerek, “Sedat Peker’in gündemi sarsan bu vahim iddiaları, Devlet içinde ayrı bir yasadışı organizasyonun varlığına işaret etmektedir. Bunlar, her biri Cumhuriyet Savcılarınca re’sen soruşturulması gereken, hiçbir kurumun, kişinin herhangi bir ihbarına gerek duyulmadan araştırılması gereken iddialardır” ifadelerine yer verildi.