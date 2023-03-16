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Erdoğan, Soylu ve Akar için kararını verdi

Erdoğan, Soylu ve Akar için kararını verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.

Sabah gazetesinden Fatma Göksu'nun haberine göre Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü belirtildi.

(Kaynak)

Etiketler hulusi akar süleyman soylu recep tayyip erdoğan bakanlar plan adaylık
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