Erdoğan-Tillerson görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Erdoğan'ın Beştepe'de basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı ve saat 22.55'te bitti.

3 saat 15 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ VE BEKLENTİLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE İLETİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.

Yapılan görüşmede Türkiye'nin tüm bu konularda öncelikleri ve beklentileri Tillerson'a açıkça iletildiği vurgulandı.

Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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