Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesine dair yayınlanan görüntülerde Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturtması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Şubat 2018'de AK Parti Genel Merkezindeki ve Eylül 2019'da ise Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULAN DETAY

Görüşmeye ilişkin kareler sosyal medyada paylaşılırken görüntülerde Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturması dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü.

SON REFERANDUMDAN BERİ GÖRÜŞMEDİLER

Görüşmenin öncesinde Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsatmıştı. Erdoğan ile yapacağı görüşmede başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için" diye konuştu.

BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDEKİ KARE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmişti. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuğa oturmuştu.