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Erdoğan ve Putin'den sürpriz ''Suriye'' görüşmesi

Erdoğan ve Putin'den sürpriz ''Suriye'' görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu, Türkiye’nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul’da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini belirtti.''

DHA

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Etiketler recep tayyip erdoğan Vladimir Putin Rusya Suriye
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