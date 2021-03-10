Erdoğan'a ''çöp'' yanıtı: ''Millet inim inim inlerken kafayı bozdu''

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri eleştiren sözlerine "Millet inim inim inlerken kafayı çöple bozmuş" diyerek yanıt verdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri eleştiren sözlerine tepki geldi. Torun, “Erdoğan, tüm bu baskılardan bir sonuç alamayınca, 30 yıl önceki görüntülerden medet umarak, çöp iftirasına sığınıyor. Millet inim inim inlerken kafayı çöple bozdu'' diyerek Erdoğan'ı eleştirdi. Torun ayrıca, Erdoğan'ın hala seçim sonuçlarını sindiremediğini, bu yüzden halktan intikam almaya çalıştığını da öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında CHP’li belediyeleri hedef alarak, ''CHP’nin kendi iktidarı için belediyelerinin ortaya koyduğu görüntüler hiç de iç acıcı değildir. Türkiye, 1990’lı yıllarda çöp, çukur, çamur diye özetlediğimiz belediyecilik anlayışının ağır bedellerini ödemiştir” sözlerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erdoğan’ın sözlerine ''Erdoğan, tüm bu baskılardan bir sonuç alamayınca, 30 yıl önceki görüntülerden medet umarak, çöp iftirasına sığınıyor. Millet inim inim inlerken kafayı çöple bozan Erdoğan, grup toplantılarını videolu şovlara çevirmekten dahi geri durmuyor. Belediyelerimiz tüm kara propagandaları boşa çıkardıkça Erdoğan’ın güvendiği dağlara kar yağıyor, böyle olunca da dengesi bozuluyor, ne yapacağını şaşırıyor'' diye eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Torun, şunları belirtti:

''ERDOĞAN, VATANDAŞTAN İNTİKAM ALIYOR''

''Yerel seçim sonuçlarını bir türlü içine sindiremeyen Erdoğan, oyunu alamadığı vatandaştan intikam almak ve halkın oylarıyla göreve gelen belediyelerimizi karalamak için bin dereden su getiriyor. Bu sorunlu zihniyet, yeri geliyor belediye başkanlarımız hakkında hukuksuz soruşturmalar başlatıyor, yeri geliyor bağış kampanyalarına el koyuyor, yeri geliyor kaynakları ve yetkileri tırpanlayarak belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya çalışıyor. Ancak bizim belediyelerimiz, iktidarın önüne çıkardığı tüm engelleri, halkla birlikte teker teker aşıyor.”

''KAYNAKLAR YANDAŞA DEĞİL, VATANDAŞA GİDİYOR''

Artık belediyelerin kaynakları bir avuç yandaşa değil vatandaşa gittiği için Erdoğan’ın hırçınlığı da artıyor. Kendisine şunu söylüyoruz: İstanbul’a ihanet eden, Ankara’yı parsel parsel satan, Serik’te 500 bin liralık rüşvetin hesabını veremeyen, şehirlerimizi 25 yılda betona gömen bu zihniyetten belediyecilik dersi alacak değiliz. Erdoğan işi gücü bırakıp belediyelerimize saldıracağına; 10 milyonu aşan işsizimize yüzde 16’lara dayanan enflasyona, yoksulluğa mahkum edilen vatandaşlarımızın derdine kafa yormalıdır.



''19 YILDA YARATTIĞI SORUNLARI TEMİZLESİN''

Belediyelerimizi karalamak için beş poşet çöpten medet umar hale gelmek, acizliktir, siyaset üretememektir. Beş poşet çöp toplanır, temizlenir. Zaten kısa sürede temizlenmiştir. Erdoğan kısa sürede toplanan beş poşet çöpün peşine düşeceğine, 19 yılda ülkede yarattığı sorunları temizlemeye uğraşmalıdır. Ancak o sorunları çözmek de artık ülkeyi yönetmekten aciz olan bu iktidara değil bize nasip olacaktır.

''BELEDİYELERİMİZİN YAKASINDAN DÜŞÜN''

Artık milletin gözünden ve gönlünden düşen bu iktidar, belediyelerimize saldırarak güç toplayacağı gafletine yenilmiştir. Erdoğan artık bu gafletten uyanmalı, belediyelerimizin yakasından düşmelidir. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim rotamız, millete hizmettir. Milletimiz de kendi seçtiği belediye başkanlarını bu iktidara yedirmemiş ve yedirmeyecektir. Bu içi boş saldırılardan iktidara ekmek çıkmamış, çıkmayacaktır.