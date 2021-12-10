Erdoğan’dan Bakara sureli ''açlık ve yokluk'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı açılış oturumunda Bakara Suresi 155'inci ayetini okuyarak "Rabbimiz 'Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız' buyurmaktadır" dedi.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Yerli aşı sürecini yakından takip ediyor, bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığını belirterek, "Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz" dedi.

Dolmabahçe Sarayı’ndaki programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya hayatını imtihan olarak gören insanlarız. Rabbimiz Kuran’ı Kerim’de “Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele” bu şekilde buyurmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgın döneminde insanı merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. Salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Her fırsatta insanlığa demokrasi dersi verenler kendi dışındaki sorunlara kulaklarını tıkarken biz imkanları kardeş ülkelerle paylaştık. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.

Yerli aşı ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz, bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz.

Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını görüyoruz. Gazze'ye yönelik abluka da devam ediyor. Filistin'i nefessiz bırakmayı amaçlayan politikalar şimdiye kadar hedefine ulaşamadı. İşgal, şiddet politikalarında ısrar etmenin kimseye faydası yok.

Teşkilat üyesi ülkeler olarak birlik içinde hareket etmeli, Filistin davasını zaafa uğratacak hareketlerden kaçınmalıyız.

Ne yapıyorsak Afganistan ile beraber bölgedeki ülkelerin huzur için yapıyoruz.

Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz.

Irkçıların saldırısına uğrayan Müslüman hanım kardeşimizin haberini alıyoruz. Avrupalı siyasetçiler ateşe benzin dökerek Müslümanları hedef gösteriyorlar.