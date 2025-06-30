Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken sözler: ''Başlarını tek tek ezeriz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak ''Örgüt içinde kimi unsurların çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecektir.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.48'de başlayan kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda memur zammı ile en düşük emekli maaşı gündeme geldi. Toplantıda ayrıca, Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel gündemin ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, ''Örgüt içinde kimi unsurların çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecektir. Milletimizin huzuruna kast edildiğinde veya milli güvenliğine yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz.'' dedi.

Erdoğan 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alınacağını müjdeledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2018 seçimleri ile birlikte filen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde geçen hafta 7’inci yılı geride bıraktık. Türkiye’nin 2 asra yaklaşan yönetim tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi salgından savaşlara, depremlerden sellere kadar son 7 yılda bir çok intihamı alnının akıyla verdi. Kriz dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin strateji dönemini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları ile devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisi ile vesayet odaklarına kapalı yapısıyla Türkiye’nin karşılaştığı tehditleri suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça alışkanlıklar da değişiyor. Yeni yönetim modeline karşı kimi bilgisizlikten kimi art niyetten kaynaklı direnç kırıldı ve yerini güvene bıraktı. Bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

14 ile 28 mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını koydu, şahsımız ve ittifakımız ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sandıkta güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldırmayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye’nin tozlu raflarında kalmış acı bir hatıradır. Türkiye’yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski günlere kimse götürmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak. 7 yıllık tecrübe ışığında bizde değerlendirmelerimizi kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Yeni sistemin altını oymayı değil, etkinliğini arttırmayı, sorun çözme kapasitesini arttırmayı hedefleyen önerilere açığız, değerlendiririz. Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Sandıkta verdikleri destekle sistem değişikliğini mümkün kılan aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim bizi ülkemize ve milletimize hizmetkârlık koymasından alıkoymasın diyorum.

"İÇ CEPHEDE GEDİK AÇTIRMAYIZ"

Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın, bizim tek bir gündemimiz vardır, o da milletimize şükran borcumuzu hizmet siyaseti ile ödemektir. Muhalefetin içinde debelendiği sahte tartışmalar iktidarın sorumluluğu arttırmaktadır. Sadece bize oy verenleri değil, siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın devlete, sisteme ve demokrasiye olan inancını korumanın gayretindeyiz. Son 2-3 haftadır dozu giderek artan, aleni tehdit şeklindeki zehirli söylemlerin muhataplarında öte demokrasimize zarar vermektedir. Ortada demokrasinin standardını dibe çeken hakaret teatisi mevcuttur. Meselenin Alevi canlarımızı rencide edecek boyuta ulaşmasını özellikle Muharrem ayının manevi ikliminde fevkalade yanlış buluyoruz. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Yeni sorun alanları oluşturulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselesini çözemeyenler millet ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler. Tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da Türkiye merkezli hareket etmesi gerekiyor.

"CAMIMIZA TAŞ ATANA GÜLLE ATMASINI İYİ BİLİRİZ"

Cumhur İttifakı olarak başlatıp bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede kat ettiği mesafeden memnunuz. Siyasi aktörlerin sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir. Örgüt içinde kimi unsurların çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecektir. Milletimizin huzuruna kast edildiğinde veya milli güvenliğine yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye ziyadesiyle sahibiz.

NATO LİDERLER ZİRVESİ ANKARA'DA YAPILACAK

24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine katıldık. Savunma sanayi ürünleri ticaretine yönelik engellerin kaldırılmasına matuf irademizi ittifak belgelerine yansıttık. Hem kapalı toplantıda hem de liderlerle olan görüşmelerimizde Gazze'de 21 aydır devam eden zulme dikkat çektik. 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararlar alınmasına zemin hazırlayacağız.

"ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran'dan bu yana bin 516 yangın çıktı. bin 507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. 10'u tutuklandı, 10 kişi adli tedbirle serbest bırakıldı. İzmir, Menderes, Seferihisar, Akhisar, Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya-Bilecik'teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

"5 AKILLI KANSER İLACINI GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALDIK"

Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de benzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı.