Erdoğan'ın ''6'lı masayı terk et'' çağrısına Akşener'den jet yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''6'lı masayı terk et'' çağrısı yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrasında Endonezya'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarına damga vuran ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı siyasette dengeleri altüst edecek çağrı oldu.

"BİZ BU MUHALEFETE YABANCI DEĞİLİZ"

Önce muhalefete yüklenen Erdoğan, "Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir. Bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar terör örgütü PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık.

"TEMENNİ EDERİZ Kİ İYİ PARTİ 6'LI MASAYI TERK EDER"

Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Bu çağrının ardından Akşener'den jet hızında bir yanıt geldi. İYİ Parti lideri yaptığı açıklamada, "Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde dolayısıyla her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli bir fotoğraf verdiler, görüşme yaptılar. Tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş hem özel helikopter hem özel jet ile ailesini görmeye gitti. Böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış, 'Böyle bir çözüm bulabilirim' diye düşünmüş herhalde. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Biz bugüne kadar Sayın Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri. Teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı fikri kararlılıkla savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık; bundan sonra da olmayız" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN VİDEOLU YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çağrısı Ankara kulislerinde büyük ses getirirken, çağrıya yanıt ise İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akşener'in "Ay harika ya" ifadesini kullandığı bir videoya yer verildi.