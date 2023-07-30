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Erdoğan'ın başdanışmanı idam istedi

Erdoğan'ın başdanışmanı idam istedi
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İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde 2 kişinin öldürüldüğü olayın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, idam çağrısında bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı, kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Zanlılardan M.Ö. gözaltına alınırken, diğer üç şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir çıkış yaptı. Saral “Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" ifadesini kullandı.

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri kan dondurduEsenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri kan dondurduHaber

 

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı başdanışmanı oktay saral idam
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