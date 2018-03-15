Erdoğan’ın Başdanışmanı: ''Yeğenle devam edelim''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’yle ilişkilerin geliştirilmesi mesajını verdi.

İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki bugünkü “Iraklı Kürtlerle ilişkileri normalleştirme zamanı” başlıklı yazısında, “Mesut Barzani yönetimindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül 2017'de gayrimeşru ‘bağımsızlık referandumu’ yaparak büyük bir yanlışa imza attığını artık Kürtler dâhil bütün dünya kabul ediyor…” ifadelerini kullandı.

“BARZANİ YAPTIĞI HATALARIN BEDELİNİ ÖDEDİ”

“O zaman Türkiye haklı bir tepki gösterdi ve Barzani’ye karşı katı bir tutum alarak Erbil’le selamı sabahı kesti” diyen İlnur Çevik, şöyle devam etti: “Irak Merkezi Hükümeti ve İran’la iş birliği yaptı ve Iraklı Kürtleri sıkı bir kıskaca aldı… Türkiye, Bağdat hükümetinin aldığı Erbil ve Süleymaniye’ye uluslararası uçuş yasağına uydu. Dün Bağdat yönetimi 29 Eylül 2017’den beri uygulanan uçuş yasağını kaldırdı ve bugün Erbil ve Süleymaniye’den dünyaya uçuşlar başlayacak. IKYB hükümeti havalimanlarının yönetimini merkezi hükümete devretmeyi kabul etti. Mesut Barzani yaptığı hataların bedelini yönetimden uzaklaşarak ödedi. Şimdi direksiyonda Necirvan Barzani var. IKBY’de sorunlar ise çığ gibi büyüyor…”

“NORMALLEŞTİRME ZAMANI GELDİ GEÇİYOR”

İlnur Çevik, “Irak yönetimi ile bütçe sürtüşmesi var… Bağdat yönetimi yeni bütçede IKBY bölgesine verilen aylık petrol gelirleri payını yüzde 17’den yüzde 12,5’a düşürerek Kürtleri kızdırdı… Bunun üzerine Kürt asıllı Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masun bütçe kanununu veto etti…” diyerek şu önerileri gündeme getirdi:

“Şu anda Irak Kürt bölgesinde mali kriz had safhada ve bunu İran iyi değerlendirmeye ve Irak Kürtlerini kendine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Biz Necirvan Barzani’yi Türkiye’ye davet etmezken İranlılar en yüksek seviyede onu Tahran’da ağırladılar… Necirvan Barzani sayısız defalar Bağdat’ı ziyaret edip Abadi ile görüştü.

Yani artık IKYB ile ilişkilerin normalleştirme zamanı geldi geçiyor… Bunu Güneydoğu Anadolu’daki Kürt kökenli vatandaşlarımız da istiyor…”