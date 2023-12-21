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Erdoğan'ın emeklilere özel seçim müjdesi ortaya çıktı

Erdoğan'ın emeklilere özel seçim müjdesi ortaya çıktı
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AK Parti'nin seçim kampanyasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere özel indirimlerin sunulacağını açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mesaisini başlattı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaştıkça AK Parti'nin seçim kampanyasının ayrıntıları da netleşmeye başlıyor. 

EMEKLİLERE "MÜJDE" VERECEK

CNN Türk'ün haberine göre Erdoğan'ın emeklilere özel indirimler yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Haberde, AK Parti tarafından emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? Bu sorulara yanıtlar arandığı belirtildi. 

CNN Türk

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti seçim müjdesi yerel seçim seçim kampanyası
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