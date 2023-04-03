Erkan Baş TİP'in seçimlere girmeyeceği illeri açıkladı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin seçimlere girmeyeceği illeri açıkladı.

TİP’in Yeşil Sol Parti listelerinden sayı, sıra, kontenjan gibi herhangi bir talepte bulunmadığını, Yeşil Sol Parti'nin herhangi bir ilden çekilmesi yönünde taleplerinin de olmadığını ifade eden Erkan Baş, liste çıkarmayacakları illeri de açıkladı. “Partimiz, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş. Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'ın da dahil olduğu bir dizi ilde seçime girmeyeceğini müttefikleriyle paylaşmıştır” dedi.

"SADECE YEŞİL SOL PARTİ'YE DEĞİL, DİĞER MUHALEFET GÜÇLERİNE DE ZARAR VERMEMEYİ ESAS ALDIK"

Baş "Partimiz, iki partinin seçime girmesi halinde milletvekili çıkarma şansının taraflar için riskli olduğu Aydın, Bursa ve İzmir'in birer bölgesi, Kocaeli ve Manisa'da seçime girmeme ve Yeşil Sol Parti'ye oy çağrısı yapma eğilimini müttefikleriyle paylaşmıştır. Partimiz, yasalar gereği seçime katılmak zorunda olduğu en az 41 ilin belirlenmesinde de sadece Yeşil Sol Parti'ye değil, diğer muhalefet güçlerine de zarar vermemeyi esas almıştır." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRILARI ÖZENLE ELE ALIYORUZ"

Baş "Değerli yurttaşlar ve sevgili yoldaşlar, Son günlerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim taktikleri ve ittifak partilerinin çalışmaları hakkında süren tartışmaları dikkatle izliyoruz. Özellikle Sayın Gültan Kışanak ve Sayın Selahattin Demirtaş tarafından yapılan yazılı çağrıları da özenle ele alıyoruz” dedi.